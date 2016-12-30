НБУ опустив офіційний курс гривні нижче 27 грн/долар

Вартість євро перевищила 28 грн.

Гривня подешевшала до долара, євро і рубля

27,1908

26,8931

встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 30 грудня, на рівнігрн/$, таким чином знизивши його на 30 копійок порівняно з попереднім робочим днем (грн/$ у четвер, 29 грудня).

Курс євро встановлений на рівні 28,4226 грн/євро (29 грудня - 27,9715 грн), 10 рублів – 4,5113 грн/рубль (29 грудня - 4,4329 грн).

21 грудня у НБУ пообіцяли заспокоїти валютний ринок після націоналізації Приватбанку. "Ми маємо достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань курсу гривні, спровокованих тимчасовими факторами", - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Чурій нагадав, що протягом року НБУ використовував міжнародні резерви, щоб наростити свої потужності для заспокоєння валютного ринку в періоди посиленої волатильності. Чиста купівля валюти Національним банком під час валютних аукціонів та інтервенцій з початку року склала 1,7 млрд доларів. У результаті сьогодні обсяг міжнародних резервів становить 15,4 млрд доларів. "Цього досить і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ", - додав він.

Коливання курсу долара з 1 по 30 грудня Національний банк України

Історичний мінімум офіційної гривні на рівні 30,0101 грн/$ був зафіксований 26 лютого 2015 року.

При цьому курс гривні прямо залежить від світових цін на сировину. В України немає жодного масового ліквідного фінансового активу, крім твердої іноземної валюти.

Детальніше про курс гривні читайте у статті Сергія Корабліна "Курсова лихоманка: пауза між рецидивами" у випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".