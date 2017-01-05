НБУ купив на міжбанку майже 70 млн доларів за курсом 26,30 грн/долар

На початку року пропозиція переважає над попитом. НБУ поповнив резерви на 70 млн доларів.

НБУ на початку року поповнює резерви Нацбанк України / Flickr

придбав на аукціоні 67,8 млн доларів за середньозваженим курсом 26,3028 грн/дол.

Як йдеться в повідомленні НБУ, в цілому пропозиція склала 69,3 млн доларів за курсами від 26,23 до 26,5 грн/доларів, ціна відсікання була встановлена на рівні 26,35 грн/доларів, і по ній було задоволено 0,7% заявок.

Раннє НБУ оголосив аукціон з продажу до 100 млн доларів. "На цьому тижні на міжбанківському валютному ринку спостерігається тимчасова надлишкова пропозиція іноземної валюти, що сформувалося в результаті збігу новорічних вихідних днів в Україні з робочими днями в США і Європі", - прокоментував ситуацію на ринку директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.

Він пояснював, що протягом цих днів валютна виручка продовжувала надходити через кореспондентські рахунки українських банків в США і Європі і накопичувалася для продажу у перші післясвяткові робочі дні. "Як наслідок, пропозиція валюти на цьому тижні переважає над попитом на неї", – зазначив представник Нацбанку.