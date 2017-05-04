Найбільшими отримувачами відшкодування ПДВ у квітні стали меткомбінат ДМК, ДПЗКУ і "Кернел"

Відшкодування ПДВ зросло на 11,8%.

Відшкодування ПДВ суттєво зросло Андрій Товстиженко, DT.UA

Найбільшим отримувачем відшкодування податку на додану вартість у квітні 2017 року став "Дніпровський меткомбінат" (ДМК), що входить в корпорацію ІСД – 1 млрд 204,6 млн грн, який в березні вперше в цьому році отримав 647,8 млн грн.

Як повідомила Державна казначейська служба, слідом йде "Державна продовольчо-зернова корпорація" (ДПЗКУ) – 882,5 млн грн (у березні відшкодування відсутнє) і лідер перших трьох місяців агроэкспортер "Кернел-Трейд" – 667,4 млн грн (1,335 млрд грн).

Згідно з даними Держказначейства, далі йдуть меткомбінат "Азовсталь" – 520,2 млн грн (469,5 млн грн) і агроэкспортер "Гленкор Агрикалчер Україна" – 472,4 млн грн (у березні відшкодування відсутнє).

Наступні три місця займають представники гірничо-металургійного комплексу: "ArcelorMittal Кривий Ріг" – 453,8 млн грн (637,54 млн грн), "Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча" – 376,3 млн грн (408 млн грн) і "Запоріжсталь" – 296,9 млн грн (494,7 млн грн).

За ними слідують чотири агроэкспортера: "Сантрейд" – 237,7 млн грн (188,7 млн грн), "Радехивский цукор" – 195,4 млн грн і АТ "Каргілл" – 191,9 млн грн (у березні відшкодування їм було відсутнє), а також "АДМ Трейдінг Україна" – 185,1 млн грн.

Закінчують десятку найбільших одержувачів ПДВ у квітні "Полтавський ГЗК" – 177,7 млн грн (426,8 млн грн), "Нібулон" – 175,2 млн грн (118,2 млн грн) і "Лебединський насіннєвий завод" – 164,7 млн грн.

У четверту п'ятірку за обсягами відшкодування ПДВ в минулому місяці увійшли "Східний ГЗК" – 164,4 млн грн, агрокомпанія "Оптімус плюс" – 148,7 млн грн і білоцерківський виробник шин "Премиори" – 128,7 млн грн, а також "Євраз ДМЗ" – 126,3 млн грн (108,1 млн грн) і "Авдіївський коксохімзавод" – 115 млн грн (34,4 млн грн).

Крім того, понад 80 млн грн відшкодування ПДВ у квітні отримали "Миколаївський глиноземний завод" – 109,4 млн грн (105,7 млн грн), "Євраз Суха балка" – 87,1 млн грн (73,2 млн грн) і агроэкспортеры "Луї Дрейфус компані Україна" – 90 млн грн (271,4 млн грн), "Імперово Фудз" – 85,4 млн грн (відшкодування відсутнє) і "Ді енд Ей Еволюшн" – 82,9 млн грн (52 млн грн).

У цілому в квітні відшкодування ПДВ склало 11,09 млрд грн, що на 11,8% більше показника березня цього року і на 55,5% – квітня минулого року.

Як повідомлялося, в цілому за підсумками чотирьох місяців цього року в рахунок відшкодування ПДВ було виплачено 38,02 млрд грн, що на 29,6% перевищило показники чотирьох місяців минулого року.

Нагадаємо, що найбільшим одержувачем відшкодування податку на додану вартість у березні 2017 року, як і в січні-лютому, став агроэкспортер "Кернел-Трейд" – 1,335 млрд грн (за два перших місяці року – 2,194 млрд грн)

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня Міністерство фінансів запустив онлайн-реєстр відшкодування податку на додану вартість. У міністерстві розповіли, що з квітня відшкодування ПДВ платникам буде здійснюватися на підставі заявок про повернення сум бюджетного відшкодування, формування якого здійснюється ГФС і казначейством.