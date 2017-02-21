Нарахування комунальних субсидій в Україні в січні зросло на 23,5%

Середній розмір субсидії збільшився на 15,3%.

Нарахування субсидій у січні збільшилося на 23,5%. Андрій Товстиженко, DT.UA

Українцям у січні 2017 року були нараховані субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 920,2 млн грн. Це на 23,5% перевищує показник січня 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Загалом субсидії отримали 604,9 тис. сімей, що на 13,4% більше, ніж у січні 2016 року. В міській місцевості субсидії отримали 417,1 тис. сімей (на суму 581,9 млн грн), у сільській - 187,8 тис. сімей (на суму 338,3 млн грн).

Середній розмір субсидії на одну сім'ю у січні 2017 року склав 1521,2 грн, що на 15,3% більше показників січня 2016 року.

Нагадаємо, що в березні розмір субсидій на електроенергію буде перераховано у зв'язку з плановим підвищенням тарифів.

Раніше повідомлялося, що в 2016 році субсидії на оплату житлово-комунальних послуг було призначено 7 млн 677 тис. домогосподарств, з них у містах - 5 млн 185 тис., у сільській місцевості - 2 млн 492 тис. Кількість отримувачів субсидій зросла в 2016 році на 42%.

Детальніше про ситуацію у сфері ЖКГ читайте у статті Олександра Сергієнка "Фатальний крок прем'єра" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".