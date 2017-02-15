Наглядова рада "Нафтогазу" підтримала відсторонення голови "Укртрансгазу"

Питання про відставку ініціював глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Наглядова рада "Нафтогазу" усунула голову "Укртрансгазу". Андрій Товстиженко, DT.UA

Спостережна рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за відсторонення Ігоря Прокопіва від виконання обов'язків голови ПАТ "Укртрансгаз", повідомляє " Економічна правда ".

Відповідне рішення ухвалене у середу, 15 лютого, за підсумками розгляду результатів внутрішнього аудиту "Укртрансгазу". Тим самим була задоволена відповідна ініціатива глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Проте, відповідно до статуту "Укртрансгазу", рішення наглядової ради "Нафтогазу" має бути акцептоване його правлінням.

Раніше Коболєв вже ставив питання про відсторонення голови "Укртрансгазу" але його ініціатива була заблокована прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

У вересні 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі внесло зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", забравши на себе всі функції з управління "Укртрансгазом". Зміни були внесені без відома "Нафтогазу". Проте потім в ситуацію втрутився прем'єр-міністр Гройсман і МЕРТ призупинив рішення про виведення "Укртрансгазу" з-під контролю "Нафтогазу".

Нагадаємо, восени 2016 року між керівництвом "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" виникли розбіжності щодо проведення тендеру на будівництво "Укртрансгазом" компресорних станцій на півдні України. Материнський холдинг не погодив його проведення, аргументувавши це тим, що додаткові перекачувальні потужності на півдні України не потрібні.