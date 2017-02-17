"Нафтогаз" усунув Прокопіва від посади президента "Укртрансгазу"

Управління "Укртрансгазом" візьме на себе перший віце-президент компанії Мирослав Хамко.

У "Нафтогазі" заявили, що при перевірці рахунків "Укртрансгазу" було виявлено низку порушень

Керівництво НАК "Нафтогаз України" відсторонило від виконання обов'язків президента Укртрансгазу Ігоря Прокопіва.

Як повідомляє прес-служба компанії, відповідне рішення ухвалило правління та затвердила наглядова рада "Нафтогазу", відповідно до процедури відсторонення, затвердженої Кабміном у грудні 2016 року.

Наголошується, що управління "Укртрансгазом" візьме на себе перший віце-президент Укртрансгазу Мирослав Хамко. У "Нафтогазі" та "Укртрансгазі" підкреслюють, що зміни в керівництві не вплинуть на транзит газу і його постачання українським споживачам.

У "Нафтогазі" стверджують, що при перевірці рахунків "Укртрансгазу" незалежний аудитор виявив ряд порушень.

"Незалежний аудитор групи, компанія Deloitte & Touche, виявив низку порушень під час офіційної перевірки рахунків Укртрансгазу. Пізніше стосовно цих питань були проведені розслідування як зовнішнім аудитором, так і новоствореним органом внутрішнього аудиту Нафтогазу, який звітує аудиторському комітету наглядової ради", – йдеться в повідомленні компанії.

Наголошується, що додаткові розслідування підтвердили попередньо виявлені факти і допомогли зібрати більше доказів неналежного управління у сфері закупівель.

У компанії підкреслили, що подібні аудиторські перевірки зараз розпочато у всіх дочірніх компаніях "Нафтогазу".

Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв вже ставив питання про відсторонення голови "Укртрансгазу" але його ініціатива була заблокована прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

У вересні 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі внесло зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", забравши на себе всі функції з управління "Укртрансгазом". Зміни були внесені без відома "Нафтогазу". Проте потім в ситуацію втрутився прем'єр-міністр Гройсман і МЕРТпризупинив рішення про виведення "Укртрансгазу" з-під контролю "Нафтогазу".

Раніше Алла Єрьоменко в своїй статті для DT.UA писала, що менеджмент "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" абсолютно по-різному розглядають процес відділення "Укртрансгазу" від "Нафтогазу" і створення на його основі нового оператора ГТС.

Розбіжності на сьогоднішній день стосуються в основному двох аспектів: чи буде новий оператор ГТС обслуговувати тільки газотранспортну мережу без підземних сховищ газу, а також того, хто очолить нове газотранспортне підприємство.

Детальніше про створення нового оператора ГТС та конфлікт між керівництвом "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" читайте у статті Алли Єрьоменко "Майбутній оператор ГТС: яким йому бути і чому?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".