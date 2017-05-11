"Нафтогаз" у травні очікує рішення Стокгольмського арбітражу щодо позову з "Газпромом"

Затримку з рішенням пов'язують з недостатністю часу для прийняття рішення.

Близький фінал в тяжбі «Нафтогазу» з «Газпромом» ZN.UA

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" очікує, що Стокгольмський арбітраж у травні прийме рішення щодо позовів НАКу таповідомив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко в коментарі на своїй сторінці в Facebook.

"Ми очікуємо рішення арбітражного трибуналу за контрактом на постачання газу в травні. Затримка очевидно пов'язана з тим, що трибуналу знадобилося більше часу для прийняття рішення", - написав він.

Вітренко додав, що інші деталі розголошувати, на жаль, не може.

Раніше "Газпром" повідомляв, що 30 червня Стокгольмський арбітраж винесе рішення щодо спору з "Нафтогаз" за договором купівлі-продажу природного газу від 2009 року 30 червня 2017 року.

Нагадаємо, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $ 45,7 млрд і $ 17,9 млрд (без відсотків – $ 36,7 млрд і $ 14 млрд) відповідно.

У грудні 2016 року Стокгольмський арбітражний суд завершив слухання у справі "Нафтогазу" з "Газпромом".

Як повідомлялося, "Газпром" в червні 2014 року звернувся в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери або плати". Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивном зміну ціни, відшкодування переплат та скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позову.

"Нафтогаз України" у "транзитному" позові вимагав передати його права та обов'язки за транзитним договором оператору ГТС – компанії "Укртрансгаз" відповідно до вимог Третього енергопакету, а також змінити методику розрахунку транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів і положень енергетичного і антимонопольного законодавства України та ЄС.