"Нафтогаз" у лютому почне закуповувати газ за рахунок кредиту Світового банку на 500 млн доларів

Закупівля газу буде залежати від погоди. Постачальника газу оберуть на конкурсі, як це робили і раніше.

"Нафтогаз" готовий витратити кредит Світового банку Андрій Товстиженко, DT.UA

НАК "Нафтогаз України" планує в лютому 2017 року розпочати вибірку 500 млн доларів кредитних коштів, наданих під гарантії Світового банку, повідомив головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко.

"Думаю, почнемо в лютому. Плануємо вибрати в лютому-березні. Це залежить від погоди і споживання, але в принципі плануємо в ці терміни", - сказав він.

Вітренко уточнив, що під закупівлю газу за ці кошти буде оголошений конкурс з вибору постачальників, як і у випадку з кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

НАК "Нафтогаз України" 30 грудня 2016 року уклав кредитну угоду на 500 млн доларів з CitiBank і Deutsche Bank, гарантом якого виступив Світовий банк,

Як писало ZN.UA, у "Нафтогазі" прорахували різні варіанти розвитку подій поточної взимку, в тому числі – і найбільш песимістичні. Комфортне проходження опалювального сезону, згідно з розрахунками "Нафтогазу", повинен забезпечити імпорт на рівні 45,5 млн кубометрів/добу. При занадто низьких обсягах імпорту газу його добовий дефіцит у піки січневого споживання в Україні може скласти від 50 до 100 млн кубометрів, через що запас палива в ПСГ вичерпається в два-три рази швидше.

Детальніше про споживання газу в ході опалювального сезону 2016-2017 в Україні читайте у статті Алли Єрьоменко "Непевно. Не тепло?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".