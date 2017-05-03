"Нафтогаз" скасував тендер на оцінку доцільності продажу активів у Єгипті

Тільки одна компанія виявила бажання брати участь у тендері.

«Нафтогаз» не зміг провести тендер на оцінку доцільності продажу активів у Єгипті НАК "Нафтогаз України" відмінив тендер на надання інвестиційно-банківських послуг з оцінки доцільності продажу своїх активів в Єгипті, пошуку потенційних покупців з-за подання менше двох пропозицій.

Згідно з оголошенням НАК в системі закупівель ProZorro, участь в торгах прийняла тільки Lazard Frères (Франція).

Як повідомлялося, очікувана вартість закупівлі становила до 39 млн 324,964 тис грн (з ПДВ) або $ 1,45 млн. Передбачалося, що оцінювання буде виконано до 31 грудня 2018 року.

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в кінці 2016 року повідомив, що держхолдинг розглядає можливість продажу своїх активів в Єгипті, оскільки цей бізнес не приносить особливої прибутку у зв'язку з падінням цін на нафту.

Головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в лютому 2017 року повідомив про плани залучити інвестиційно-банківського радника, який оцінить скільки можна виручити при продажу активів у Єгипті. За його словами, якщо оцінка перевищить очікування компанії, НАК буде ставити питання про продаж єгипетських активів перед спостережною радою та урядом.

"Нафтогаз" через свою дочірню компанію "Закордоннафтогаз" здійснює розвідку і експлуатацію двох нафтогазоносних блоків у східній пустелі Єгипту – South Wadi El Mahareeth та Wadi El Mahareeth. Роботи на цих блоках, прогнозний ресурс яких становить понад 360 млн тонн нафти, ведуться на основі концесійних угод, підписаних 7 лютого 2012 року між "Закордоннафтогаз" за дорученням "Нафтогазу", з одного боку, і урядом Арабської Республіки Єгипет та Державною нафтовою компанією GANOPE (Ganoub El – Wadi Holding Petroleum Company) - з іншого.

Термін дії концесійних угод становить 28 років.

"Нафтогаз України" в 2015 році збільшив видобуток нафти з конденсатом в Єгипті на 20,7% порівняно з 2014 роком – до 318 тис тонн (2,33 млн барелів). Виробництво комерційного газу склало 192 млн куб м, що в 4,8 рази більше, ніж у 2014 році.

В 2015 році від єгипетського проекту планувалося отримати $ 67 млн і здійснити інвестиції на суму $ 64 млн.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" оголосив тендер на надання інвестиційно-банківських послуг з оцінки доцільності продажу своїх активів в Єгипті та пошуку потенційних покупців.