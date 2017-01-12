"Нафтогаз" прогнозує скорочення запасів газу сховищах до 8 млрд куб. м до кінця зими

З початку опалювального сезону відбір газу з ПСГ був менше, ніж у минулі роки.

Газу в ПСГ більш ніж достатньо, відзвітували в "Нафтогазі" utg.ua

На сьогоднішній день у підземних сховищах знаходиться більше 11 млрд куб м газу, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Під час наради в уряді він сказав, що на кінець лютого - початок березня Україна вийде на 8 млрд куб м газу, що приблизно дорівнює показнику в березні 2014 року.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик зазначив, що об'єднана енергосистема працює в штатному режимі. За його інформацією, станом на січень профіцит потужності становить 4,2 тис. мегават, що еквівалентно чотирьох атомних енергоблоків. Очікується профіцит атомної енергетики і Міністерство енергетики готує документи, щоб вийти на експорт електроенергії. Україна готова експортувати понад 1 млрд кВт/год.

10 січня прес-служба НАК "Нафтогаз України" повідомила, що цієї зими відбір газу з підземних сховищ на 19% менший, ніж минулої зими (і на 45% менше, ніж взимку 2014-2015 років).

Україна на початок опалювального сезону закачала до підземних сховищ 14,7 млрд куб м газу.

25 листопада 2016 року виповнився рівно рік, як НАК "Нафтогаз України" припинив імпорт газу з боку Російської Федерації. За цей період Україна отримала з Європи близько 10,7 млрд куб. м газу.