"Нафтогаз" підписав кредитну угоду на півмільярда доларів із CitiBank і Deutsche Bank

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Гарантом угоди виступив Світовий банк.

"Нафтогаз" змінить форму оплати з передплати на оплату після поставки газу DT.UA

НАК "України" 30 грудня уклав кредитну угоду на 500 мільйонів доларів із CitiBank і Deutsche Bank, гарантом якої виступив Світовий банк, повідомила прес-служба "Нафтогазу" в суботу, 31 грудня.

Угода передбачає надання Україні відновлюваної кредитної лінії на закупівлю газу. Дія лінії розраховано на чотири роки – два на закупівлю газу, і два – на погашення кредиту.

"Гарантія Світового банку і кредитна лінія є більш економічно вигідними, порівняно з іншими кредитними угодами "Нафтогазу". За умовами фінансування "Нафтогаз" продовжить купувати газ за чинними контрактами, змінивши форму оплати з передплати на оплату після поставки", – пояснили в компанії.

"Нафтогаз" може використовувати кредитні кошти для закупівлі газу як на західному, так і на східному напрямку з урахуванням конкурентноздатності відповідних пропозицій на ринку енергоносіїв.

"Ці кошти дозволять забезпечити стабільні поставки газу українським споживачам протягом цієї зими", – запевнив глава правління НАК Андрій Коболєв.

30 листопада Кабмін надав Світовому банку під держгарантію зобов'язання "Нафтогазу", які виникли після надання Сіжнародним банком реконструкції та розвитку кредитних гарантій на суму 500 млн доларів для закупівлі газу.

Як пишуть Алла Єрьоменко та Ганна Люта в своєму матеріалі для DT.UA, замість прямих бюджетних дотацій в 2016 році уряд покриває збитки "Нафтогазу" за допомогою немонетізованих субсидій. До такого висновку автори прийшли, проаналізувавши опубліковану неаудовану звітність НАК за перше півріччя 2016 року



"Єдина відмінність - замість ОВДП, якими раніше держбюджет "підтримував штани" Нафтогазу України", тепер виписують так звані протоколи на розраховану суму субсидій. Ці протоколи обертаються по колу: бюджет-споживачів газу - постачальник газу (облгази) -" Нафтогаз"-бюджет. грошей як таких подібна схема не передбачає ", - констатують Єрьоменко та Люта.



Автори підкреслюють, що оскільки в "Нафтогазі" збитки попередніх періодів досягають майже 60 млрд грн, то податок на прибуток компанія не платитиме до тих пір, поки не покриє їх.



Більше читайте в статті Алли Єрьоменко та Ганни Лютої "Чернетка фінзвітності" Нафтогазу": лакмусовий папірець або шагренева шкіра?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".