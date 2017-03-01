Нафтогаз отримав кошти на закупівлю газу під гарантії Світового Банку

Передбачені закупівлі газу в обсязі до 1,1 млрд кубометрів.

Нафтогаз отримав кредитні кошти на закупівлю газу. DT.UA

НАК "Нафтогаз України" отримав перші п'ятнадцять акредитивів в рамках кредитного договору з Citi і Deutsche Bank, гарантованого Світовим Банком. Про це повідомила прес-служба компанії.

Акредитиви на загальну суму понад 220 млн євро будуть використані протягом березня 2017 року для закупівлі природного газу у європейських постачальників, обраних за тендерними процедурами Світового банку. Закупівлі газу передбачаються в обсязі до 1,1 млрд кубометрів. Кошти за акредитивами постачальники будуть отримувати від кредиторів за фактом поставки газу в Україну протягом квітня.

Нафтогаз повинен здійснити погашення кредиту за дванадцять місяців з моменту його надання. Загальний обсяг кредитної лінії, гарантованої Світовим Банком, становить суму, еквівалентну $ 500 млн.

НАК "Нафтогаз України" 30 грудня 2016 року уклав кредитну угоду на $ 500 млн з CitiBank і Deutsche Bank, гарантом якого виступив Світовий банк.

Як писало ZN.UA у "Нафтогазі" прорахували різні варіанти розвитку подій поточної взимку, в тому числі – і найбільш песимістичні. Комфортне проходження опалювального сезону, згідно з розрахунками "Нафтогазу", повинен забезпечити імпорт на рівні 45,5 млн кубометрів/добу. При занадто низьких обсягах імпорту газу його добовий дефіцит у піки січневого споживання в Україні може скласти від 50 до 100 млн кубометрів, з-за чого запас палива в ПСГ вичерпається в два-три рази швидше.

Детальніше про споживання газу в ході опалювального сезону 2016-2017 в Україні читайте у статті Алли Єрьоменко "Непевно. Не тепло?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".