"Нафтгаз" чекає від російської сторони провокацій у зв'язку з холодами

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"Газпром" може знову звинуватити Україну в тому, що вона відбирає газ з власних ПСГ.

Нафтогаз готується реагувати на нові нападки з боку "Газпрому" Андрій Товстиженко, DT.UA

НАК "Нафтогаз України" очікує від російської сторони необґрунтованих звинувачень у відборі газу з власних підземних сховищ у зв'язку з настанням у Європі та Росії несподівано сильних холодів.

Як наголошується в повідомленні компанії на її офіційній сторінці в Facebook, арктичні холоди торкнулися України лише в невеликій мірі, в той час як у Росії ситуація з кліматом складніша.

"Цілком ймовірна ситуація, коли Газпрому не вистачить ресурсів і на обігрів своїх, і на експорт в ЄС. Тоді крайніми намагатимуться зробити нас. Наша справа - публічність", - вказується в повідомленні.

У компанії не виключають, що Росія знову почне "лякати" тим, що Україна відбирає газ з власних ПСГ, хоча подібні претензії нічим не обгрунтовані.

"Це наш газ, ми його закачали у сховища саме для того, щоб зимою відбирати. Жодних зобов'язань допомагати Газпрому нашими запасами, коли йому не вистачає, в України нема", - підкреслили в "Нафтогазі", додавши, що "Укртрансгаз" щодня публікує дані про показники газового транзиту.

Нагадаємо, ще в листопаді минулого року Президент РФ Володимир Путін заявив федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, що українська сторона може несанкціоновано відбирати частину російського газу, що постачається до ЄС у відповідності з діючими контрактами.

В кінці 2016 року "Газпром" знизив на 9% тиск газу на вході в газотранспортну систему (ГТС) України, а напередодні, 7 січня, відзвітував про рекордні обсяги поставок газу по "Північному потоку", які досягли показника в 165,2 млн куб. м. на добу.