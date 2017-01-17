Нафта торгується різноспрямовано на заявах міністра енергетики Саудівської Аравії

Brent торгується на рівні 55,7 доларів за барель.

Brent опустилась на 0,29% - до 55,70 долара за барель rosneft.ru

Світові ціни на нафту у вівторок, 17 січня, відображають різноспрямовану динаміку на тлі зроблених у понеділок заяв міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фалиха і скептицизму щодо ефективності заморозки видобутку "чорного золота", свідчать дані торгів.

Станом на 06.47 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,29% - до 55,70 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,15% - до 52,45 долара за барель.

Міністр енергетики Саудівської Аравії, раніше виступаючи на Всесвітньому енергетичному форумі в Абу-Дабі, висловив думку, що країни ОПЕК і не входять в організацію нафтовидобувні держави виконують домовленість про скорочення видобутку "чорного золота". Міністр також зазначив, що ті, з ким він говорив, підтверджували прагнення підтримувати зниження видобутку.

У той же час, деякі аналітики вважають, що скорочення видобутку приречене на провал у зв'язку з зменшенням попиту на нафту після збільшення цін.

"На кожне збільшення нафтових цін на 10 доларів за барель, попит на нафту буде зменшуватися на 10 процентних пунктів. У той час як консенсусний прогноз (по попиту на нафту - ред.) передбачає збільшення на 1,3 мільйона барелів на день у 2017 році (проти 1,4 мільйона барелів на день в 2016 році), ми бачимо знижувальні ризики, в той час як попит в Китаї та Індії починає сповільнюватися", - наводяться агентство Рейтер думку неназваних аналітиків AB Bernstein.

Підтримує нафтові ціни і домовленість входять і не входять в ОПЕК країн скоротити видобуток нафти. Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.