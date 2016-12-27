Нафта торгується різноспрямовано на тлі святкування у світі католицького Різдва

Біржі Австралії, Гонконгу, Великобританії не працюють другу сесію поспіль через різдвяні свята.

Нафта торгується різноспрямовано wsj.com

Світовіу вівторок, 27 грудня, демонструють різноспрямовану динаміку, обсяг торгів залишається низьким у зв'язку з святкуванням в світі католицького Різдва, свідчать дані торгів.

Станом на 08.04 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,18% - до 55,80 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,08% - до 53,06 долара за барель.

В понеділок через різдвяні свята багато торгових майданчиків, в тому числі ринок нафти, були закриті. У вівторок активність інвесторів залишається слабкою. Біржі Австралії, Гонконгу, Великобританії не працюють другу сесію поспіль.

У той же час наближається дата початку виконання країнами ОПЕК та іншими нафтовидобувними державами угоди щодо обмеження видобутку нафти. Це підтримує позитивний настрій на ринку.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Воно розраховане на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.