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Нафта торгується різноспрямовано на тлі святкування у світі католицького Різдва

27 грудня в 09:27

Біржі Австралії, Гонконгу, Великобританії не працюють другу сесію поспіль через різдвяні свята.

нефть
Нафта торгується різноспрямовано
wsj.com
Світові ціни на нафту у вівторок, 27 грудня, демонструють різноспрямовану динаміку, обсяг торгів залишається низьким у зв'язку з святкуванням в світі католицького Різдва, свідчать дані торгів.

Станом на 08.04 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,18% - до 55,80 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,08% - до 53,06 долара за барель.

В понеділок через різдвяні свята багато торгових майданчиків, в тому числі ринок нафти, були закриті. У вівторок активність інвесторів залишається слабкою. Біржі Австралії, Гонконгу, Великобританії не працюють другу сесію поспіль.

У той же час наближається дата початку виконання країнами ОПЕК та іншими нафтовидобувними державами угоди щодо обмеження видобутку нафти. Це підтримує позитивний настрій на ринку.

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Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Воно розраховане на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.

За матеріалами: Прайм
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Теги ОПЕК барель ринок видобуток свята
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