Нафта торгується різноспрямовано на даних про скорочення видобутку країнами ОПЕК

Brent знижувалася до 56,15 долара за барель, WTI зросла до 54.

Темпи зростання кількості бурових установок у США сповільнюються

Світовіу вівторок, 21 лютого, демонструють різноспрямовану динаміку на даних про скорочення видобутку країнами ОПЕК і збільшення кількості бурових установок у США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:40 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,05% - до 56,15 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,41% - до 54 доларів за барель.

Згідно з доповіддю ОПЕК, в січні видобуток нафти скоротився на 890 тисяч барелів на день у порівнянні з груднем - до 32,139 млн барелів. Країни, які взяли на себе зобов'язання зі скорочення видобутку в рамках віденської угоди, сумарно знизили її на 1,146 млн барелів з обіцяних 1,254 млн.

На вартість "чорного золота" також впливають дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про збільшення кількості бурових установок у США. За підсумками робочого тижня, який завершився, цей показник виріс на 10 штук, або на 1,34% - до 751 одиниці. З них 597 установок – нафтові, 153 – газові. У річному вираженні показник виріс на 46,1%, або на 237 одиниць.

Тим не менш, темпи зростання кількості бурових установок у США сповільнюються. Так, за минулий робочий тиждень показник виріс всього на десять одиниць, хоча раніше демонстрував зростання на 12 і 17 одиниць відповідно.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.