Нафта продовжує дорожчати на даних про зниження запасів у США

Brent дорожчала до 50,46 долара за барель.

Ціни на нафту демонструють впевнене зростання після недавнього зниження РИА Новости

Світовіу четвер, 11 травня, демонструють позитивну динаміку на опублікованих у середу даних про скорочення запасів у США, свідчать дані торгів.

Станом на 8:11 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,48% - до 50,46 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,55% - до 47,59 долара за барель.

Раніше стало відомо про те, що комерційні запаси нафти у США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 5 травня, знизилися на 5,2 млн барелів, або на 1% - до 522,5 млн барелів. При цьому аналітики очікували зниження показника на 1,786 млн барелів, або на 0,33% - до 526,014 млн барелів.

"Дані статистики свідчать про те, що споживання нафти залишається стійким", - цитує газета The Wall Street Journal аналітика з сировинних товарів Commonwealth Bank of Australia Вівека Дхара.

Тим не менш, трейдери все ще фіксують суттєвий надлишок "чорного золота" на ринку.

"Надлишок пропозиції все ще залишається великим і, ймовірно, його буде складно знизити через відновлення видобутку в Лівії і Нігерії", - наводить газета думку аналітика SCI International Гао Цзяна.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.