Нафта продовжує дешевшати на збереженні надлишку сировини на ринку

Brent дешевшала до 47,09 долара за барель вперше з 30 листопада 2016 року.

Видобуток "чорного золота" у США за тиждень збільшився на 0,3% bloomberg.com

Світовіу п'ятницю, 5 травня, продовжують демонструвати негативну динаміку на побоюваннях інвесторів про надлишок запасів у світі у зв'язку зі зростанням видобутку в США, свідчать дані торгів.

Напередодні північноморська нафтова суміш марки Brent опустилася нижче 47 доларів за барель вперше з 30 листопада минулого року, коли ОПЕК повідомила про досягнення угоди про обмеження видобутку. Її вартість склала 46,65 долара за барель.

Станом на 6:37 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 2,67% - до 47,09 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 2,72% - до 44,28 долара за барель, опинившись нижче психологічної позначки у 45 доларів вперше з 29 листопада минулого року.

Раніше в Міністерстві енергетики США відзвітували про комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв). За тиждень, що завершився 28 квітня, вони знизилися на 0,9 млн барелів, або на 0,2% - до 527,8 млна барелів. При цьому аналітики прогнозували більш значне зниження показника - на 2,333 млн барелів, або на 0,44% - до 526,367 млн барелів. У той самий час видобуток сировини в країні за тиждень зріс на 0,3%, або на 28 тисяч барелів на добу - до 9,293 млн барелів на добу.

Ринок "чорного золота" також готується до зустрічі міністерського комітету ОПЕК 24 травня у Відні. Всі учасники угоди повинні підготувати свої позиції з питання продовження угоди про скорочення видобутку нафти. Остаточне рішення буде прийнято 25 травня, після ретельного вивчення ситуації на ринку і обробки позицій всіх учасників угоди.

"Головне питання полягає в тому, чи візьме ОПЕК на себе зобов'язання продовжувати скорочення на стільки, на скільки буде потрібно для скорочення надлишкових запасів", - цитує газета The Wall Street Journal аналітиків консалтингової компанії Sanford C. Bernstein.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.