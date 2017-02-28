Нафта дорожчає на триваючому скороченні видобутку країнами ОПЕК

Brent зросла до 56,62 долара за барель.

У січні нафтовидобувні країни виконали угоду ОПЕК на 86% lexaarts / Depositphotos ціни на нафту у вівторок, 28 лютого, демонструють позитивну динаміку на скороченні видобутку країнами ОПЕК, свідчать дані торгів.

Станом на 7:23 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,35% - до 56,62 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,30% - до 54,21 долара за барель.

Минулої п'ятниці, 24 лютого, ОПЕК повідомила про те, що план віденських угод нафтовидобувними країнами, що входять і не входять у картель, в січні виконано на 86%.

"Ми очікуємо, що ціни на нафту продовжать зростати, оскільки ОПЕК може скоротити видобуток ще сильніше, ніж зараз", - цитує агентство "Рейтер" неназваних аналітиків банку ANZ.

Тим не менш, більш істотне зростання цін на "чорне золото" стримують дані Міністерства енергетики США про зростання запасів нафти в країні. Комерційні запаси нафти в США (без врахування стратегічного резерву) за тиждень, що завершився 17 лютого, зросли на 0,6 млн барелів, або на 0,1% - до 518,7 млн барелів. У той самий час аналітики очікували меншого збільшення – всього на 3,475 млн барелів – до 521,575 млн.

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Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.