Нафта дорожчає на тлі зниження курсу долара

Аналітики вважають, що угода видобувних країн дозволить утримувати ціни в діапазоні $ 50-60 в 2017 році.

Ціна Brent склала 54,65 долара за барель pixabay.com

Світові ціни на нафту ростуть у четвер, 22 грудня, слабо ростуть на даних про ослаблення долара до кошика світових валют.

Станом на 7.00 за київським часом ціна лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася на 0,35%, до ,65 за барель. Ціна лютневих ф'ючерсних контрактів на нафту WTI в ході торгів на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) виросла до цього часу на 0,3% - до ,64 за барель.

Разом з тим, в середу нафта подешевшала на новинах про несподіване зростання запасів сировини в США і майбутнє збільшення видобутку в Лівії, що також хвилює інвесторів ринку.

Несподіване збільшення запасів нафти в США минулого тижня, мабуть, пов'язане з приростом імпорту в США, говорять аналітики. До недавнього часу погана погода в Мексиканській затоці заважала розвантаженню танкерів, але в останні дні погода покращилася, і нафта стала активніше поступати до сховища. Характерно, що при цьому резерви нафтопродуктів, згідно з даними Міненерго США, знизилися за тиждень, хоча аналітики очікували їх зростання. Протягом чотирьох попередніх тижнів статистика фіксувала зниження запасів нафти в США.

Видобувні країни домовилися зменшити виробництво на 1,8 млн барелів на день, проте реальне скорочення почнеться тільки в січні і, мабуть, в першу чергу позначиться на ринках Азії і Європи.

Аналітики Societe Generale, вважають, що угода видобувних країн дозволить утримувати ціни в діапазоні $ 50-60 в 2017 році, але при цьому дефіциту пропозиції не буде.

Так, як стало відомо в середу, Лівійська National Oil Corporation, відновивши роботу двох родовищ, розраховує збільшити виробництво на 270 тис. барелів на день з нинішніх приблизно 600 тис.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Воно розраховане на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом, країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скорочувати видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.