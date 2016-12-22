Нафта дорожчає на тлі зниження курсу долара

Аналітики вважають, що угода видобувних країн дозволить утримувати ціни в діапазоні $ 50-60 в 2017 році.
Станом на 7.00 за київським часом ціна лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася на 0,35%, до ,65 за барель. Ціна лютневих ф'ючерсних контрактів на нафту WTI в ході торгів на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) виросла до цього часу на 0,3% - до ,64 за барель.
Разом з тим, в середу нафта подешевшала на новинах про несподіване зростання запасів сировини в США і майбутнє збільшення видобутку в Лівії, що також хвилює інвесторів ринку.
Несподіване збільшення запасів нафти в США минулого тижня, мабуть, пов'язане з приростом імпорту в США, говорять аналітики. До недавнього часу погана погода в Мексиканській затоці заважала розвантаженню танкерів, але в останні дні погода покращилася, і нафта стала активніше поступати до сховища. Характерно, що при цьому резерви нафтопродуктів, згідно з даними Міненерго США, знизилися за тиждень, хоча аналітики очікували їх зростання. Протягом чотирьох попередніх тижнів статистика фіксувала зниження запасів нафти в США.
Видобувні країни домовилися зменшити виробництво на 1,8 млн барелів на день, проте реальне скорочення почнеться тільки в січні і, мабуть, в першу чергу позначиться на ринках Азії і Європи.
Аналітики Societe Generale, вважають, що угода видобувних країн дозволить утримувати ціни в діапазоні $ 50-60 в 2017 році, але при цьому дефіциту пропозиції не буде.
Так, як стало відомо в середу, Лівійська National Oil Corporation, відновивши роботу двох родовищ, розраховує збільшити виробництво на 270 тис. барелів на день з нинішніх приблизно 600 тис.
Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Воно розраховане на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.
Тим часом, країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скорочувати видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.Прайм