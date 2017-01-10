Нафта дорожчає на очікуваннях відновлення балансу на ринку

Інвестори очікують зменшення світового рівня запасів нафти.

Ціни на нафту зростають ukrnafta.com

Світові ціни на нафту ростуть у вівторок, 10 січня, на очікуваннях відновлення балансу попиту і пропозиції на ринку "чорного золота" в результаті обумовленого скорочення видобутку країнами, що входять і не входять в ОПЕК, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.

Станом на 07.17 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,20% - до 55,05 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,19% - до 52,06 долара за барель.

"Скоординовані скорочення підтримають відновлення балансу на ринку, в результаті чого зменшаться світові рівні запасів (нафти - ред.)", - наводить агентство Рейтер думку неназваних аналітиків BMI Research.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.