Нафта дорожчає на очікуванні трейдерами скорочення видобутку країнами ОПЕК

Brent зросла до 56,91 долара за барель.

Ціни на нафту зростають на тривалому скороченні видобутку країнами ОПЕК bloomberg.com ціни на нафту у середу, 22 лютого, демонструють позитивну динаміку на очікуванні інвесторами подальшого скорочення видобутку країнами ОПЕК, свідчать дані торгів.

Станом на 7:09 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,42% - до 56,91 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,35% - до 54,52 долара за барель.

На зростання світових цін на "чорне золото" впливає оптимізм трейдерів з приводу виконання країнами-членами ОПЕК віденських угод про скорочення видобутку. Згідно доповіді ОПЕК, в січні видобуток нафти скоротився на 890 тисяч барелів на день у порівнянні з груднем - до 32,139 млн барелів. Країни, які взяли на себе зобов'язання зі скорочення видобутку в рамках віденської угоди, сумарно знизили її на 1,146 млн барелів з обіцяних 1,254 млн.

Крім того, генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо раніше повідомляв про те, що країни ОПЕК дотримуються умов угоди на 90%, а держави, що не входять в організацію, також демонструють бажання дотримуватися умов угоди. За словами Баркіндо, рівень виконання угоди в найближчі місяці очікується ще більш високим. У середу, 22 лютого, у Відні збереться на засідання технічний комітет із моніторингу виконання угоди.

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Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.