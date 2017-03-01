Нафта дорожчає на очікуванні даних про збільшення запасів у США

Brent зросла до 56,62 долара за барель.

Ціни на нафту ростуть в очікуванні публікації даних по запасах "чорного золота" в США bloomberg.com

Світовіу середу, 1 березня, демонструють позитивну динаміку в очікуванні публікації даних Міністерства енергетики США про запаси нафти в країні, свідчать дані торгів.

Станом на 7:28 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,19% - до 56,62 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,11% - до 54,07 долара за барель.

Учасники торгів чекають на публікацію офіційних даних про запаси нафти в США від міністерства енергетики країни. Вони повинні з'явитися не пізніше вечора середи, 1 березня. Експерти прогнозують зростання запасів за звітний тиждень на 2,850 млн барелів, або на 0,54% - до 521,55 млн барелів. Раніше, за підсумками тижня, що завершився 17 лютого, комерційні запаси нафти в США (без врахування стратегічного резерву) зросли на 0,6 млн барелів, або на 0,1% - до 518,7 млн барелів.

"Сьогодні вся увага трейдерів прикута до даних по запасах нафти від Міненерго, які з'являться ввечері", - повідомив агентству "Рейтер" брокер з OANDA Джеффрі Халлі (Jeffrey Halley).

На зростання світових цін на нафту продовжує впливати скорочення видобутку в рамках виконання угоди ОПЕК. Минулої п'ятниці, 24 лютого, в організації повідомили про те, що план віденських угод нафтовидобувними країнами, що входять і не входять в картель, в січні виконано на 86%.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.