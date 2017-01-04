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Нафта дорожчає на даних про запаси США і рішенні ОПЕК про скорочення видобутку

4 січня в 10:47

Після падіння нафтових котирувань більш ніж на 2% у вівторок, нафта знову зростає в ціні.

нефть
Нафта марок Brent і WTI слабо зростає в ціні
РИА Новости
Світові ціни на нафту слабо зростають у середу, 4 січня, після падіння більш ніж на 2% у вівторок, 3 січня.

Ціни на нафту мають тенденцію до зростання на тлі вступу в силу рішень ОПЕК та інших виробників нафти про обмеження видобутку, а також в очікуванні даних про скорочення товарних запасів нафти в США.

За станом на 8:00 ранку ціна березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася на 0,72%, до $ 56,87 за барель. Ціна лютневих ф'ючерсних контрактів на нафту WTI в ході електронних торгів у системі Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виросла до цього часу на 0,71% - до $ 52,70 за барель.

За підсумками торгової сесії 3 січня вартість лютневих ф'ючерсів на нафту WTI знизилася на 2,6%, до $ 52,33 за барель. Вартість березневих ф'ючерсних контрактів на нафту Brent знизилася на 2,4% - до $ 55,47 за барель. Під час попередніх торгів котирування WTI і Brent піднімалися вище $ 55 і $ 58 за барель відповідно.

Минулого тижня аналітики повідомили про зниження товарних запасів нафти в США на 2,25 млн барелів. Доповідь експертів буде оприлюднена о 18:00 в четвер, що є відхиленням від звичного графіка. Причиною цьому став вихідний, який у США припав на понеділок, 3 січня.

Угода, укладена між країнами-членами ОПЕК та іншими нафтовидобувними країнами, офіційно вступила в силу 1 січня. При цьому Кувейт, що входить до нафтового картелю, з початку січня вже скоротив видобуток на 130 тисяч барелів на добу. Протягом січня Оман планує скоротити видобуток нафти на 45 тисяч барелів на добу.

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Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги ціни барель ОПЕК США видобуток нафта
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