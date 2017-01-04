Нафта дорожчає на даних про запаси США і рішенні ОПЕК про скорочення видобутку

Після падіння нафтових котирувань більш ніж на 2% у вівторок, нафта знову зростає в ціні.

Нафта марок Brent і WTI слабо зростає в ціні РИА Новости

Світові ціни на нафту слабо зростають у середу, 4 січня, після падіння більш ніж на 2% у вівторок, 3 січня.

Ціни на нафту мають тенденцію до зростання на тлі вступу в силу рішень ОПЕК та інших виробників нафти про обмеження видобутку, а також в очікуванні даних про скорочення товарних запасів нафти в США.

За станом на 8:00 ранку ціна березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася на 0,72%, до $ 56,87 за барель. Ціна лютневих ф'ючерсних контрактів на нафту WTI в ході електронних торгів у системі Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виросла до цього часу на 0,71% - до $ 52,70 за барель.

За підсумками торгової сесії 3 січня вартість лютневих ф'ючерсів на нафту WTI знизилася на 2,6%, до $ 52,33 за барель. Вартість березневих ф'ючерсних контрактів на нафту Brent знизилася на 2,4% - до $ 55,47 за барель. Під час попередніх торгів котирування WTI і Brent піднімалися вище $ 55 і $ 58 за барель відповідно.

Минулого тижня аналітики повідомили про зниження товарних запасів нафти в США на 2,25 млн барелів. Доповідь експертів буде оприлюднена о 18:00 в четвер, що є відхиленням від звичного графіка. Причиною цьому став вихідний, який у США припав на понеділок, 3 січня.

Угода, укладена між країнами-членами ОПЕК та іншими нафтовидобувними країнами, офіційно вступила в силу 1 січня. При цьому Кувейт, що входить до нафтового картелю, з початку січня вже скоротив видобуток на 130 тисяч барелів на добу. Протягом січня Оман планує скоротити видобуток нафти на 45 тисяч барелів на добу.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.