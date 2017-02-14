Нафта дорожчає на даних про скорочення видобутку країнами ОПЕК

Brent зросла до 55,73 долара за барель.

Країни ОПЕК скоротили видобуток нафти в січні, виконавши угоду на 90% РИА Новости

Світовіу вівторок, 14 лютого, зростають на даних ОПЕК про скорочення видобутку в січні, свідчать дані торгів.

Станом на 7:29 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,25% - до 55,73 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,23% - до 53,05 долара за барель.

За даними ОПЕК, видобуток нафти минулого місяця скоротили і країни, які входять в картель, і ті, які не входять. Видобуток "чорного золота" скоротився на 890,2 тисячі барелів на день, порівняно з груднем - до 32,139 млн барелів. При цьому країни, які раніше взяли на себе зобов'язання зі скорочення видобутку, сумарно знизили його на 1,146 млн барелів з обіцяних 1,254 млн. Угоду ОПЕК виконано на 90%.

Зростання світових цін на нафту частково стримує прогноз Управління енергетичної інформації (EIA) Міністерства енергетики США. Згідно з даними Міненерго, видобуток сланцевої нафти на родовищах найбільших нафтогазовидобувних регіонів США в березні зросте на 80 тисяч барелів на добу - до 4,873 млн барелів.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.