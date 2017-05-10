Нафта дорожчає на даних про прийдешнє скорочення постачань з Саудівської Аравії

Brent дорожчала до 48,98 долара за барель.

Найбільший у світі виробник нафти збирається скоротити поставки в Азію вже цього літа

Світовіу середу, 10 травня, зростають на даних Американського інституту нафти (API) про запаси у США і повідомленнях державної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) про скорочення поставок нафти в Азію в червні, свідчать дані торгів.

Станом на 8:27 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,51% - до 48,98 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 063% - до 46,83 долара за барель.

Напередодні у вівторок, 9 травня, агентство "Рейтер" повідомило з посиланням на джерело, що Saudi Aramco скоротить постачання нафти в Азію приблизно на сім млн барелів у червні.

"Коли ОПЕК оголосила про скорочення видобутку, Саудівська Аравія швидко повідомила своїм клієнтам в Європі та Сполучених Штатах, що вони отримають менші обсяги сировини", - відзначили в агентстві.

У Саудівській Аравії на червень припадає пікове споживання електроенергії населенням країни. Через високі температури повітря споживачі активно використовують кондиціонери в будинках і офісах, що призводить до збільшення споживання сировини всередині країни.

"Цього року, швидше за все, буде спостерігатися більш ранній сплеск попиту, оскільки місяць Рамадан в мусульманському місяці починається раніше, з кінця травня. Традиційні великі вечері з родиною і друзями, як правило, створюють сплеск попиту на електроенергію. В результаті, Азія в червні також зіткнеться з більш серйозними скороченнями від найбільшого у світі експортера нафти", - підкреслили в агентстві.

Крім того, подорожчання нафти підтримують також дані API. Згідно зі звітом відомства, запаси нафти в США за робочий тиждень, що завершився 5 травня, скоротилися на 5,789 млн барелів. При цьому аналітики очікували зниження показника всього на 1,8 млн барелів. За цей самий період запаси бензину виросли на 3,169 млн барелів, хоча експерти очікували зниження показника на 700 тисяч барелів. Запаси дистилятів скоротилися на 1,174 млн барелів, а запаси на найбільшому в США терміналі в Кушингу - на 133 тисячі барелів.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.