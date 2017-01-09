Нафта дешевшає на даних про зростання числа бурових установок у США

Здешевлення "чорного золота" стримує домовленість країн, що входять і не входять в ОПЕК про скорочення видобутку.

Ціни на нафту падають bloomberg.com

Світові ціни на нафту падають у понеділок, 9 січня, на опублікованих в п'ятницю даних від американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про зростання числа бурових установок у США, свідчать дані торгів.

Станом на 07.38 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,46% - до 56,84 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,52% - до 53,70 долара за барель.

За даними Baker Hughes, за підсумками робочого тижня, що завершився 6 січня, число бурових установок у США зросло на 7 штук, або на 1,06%, до 665 одиниць. У річному вираженні показник збільшився на 1 штуку, або на 0,15%. Кількість нафтових бурових установок зросла на 4 одиниці, або на 0,76%, до 529 штук. Число газодобувних установок збільшилося на 3 одиниці, або на 2,27%, і склало 135 штук.

Стримує здешевлення "чорного золота" домовленість країн, що входять і не входять в ОПЕК про скорочення видобутку нафти.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.