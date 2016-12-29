Нафта дешевшає на даних про запаси в США

Запаси нафти в США на минулому тижні, згідно оцінки API, зросли на 4,2 млн барелів

Нафта дешевшає bloomberg.com

Світовіу четвер, 29 грудня, опускаючись на сигналах збільшення запасів палива в США минулого тижня.

Станом на 7:04 за київським часом лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,04 (0,07%) - до $ 56,18 за барель. Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу опустилися на $ 0,30 (0,55%) - до $ 53,76 за барель.

За даними Американського інституту нафти (API) запаси нафти в США минулого тижня зросли на 4,2 млн барелів. Резерви на терміналі в Кушинга, де зберігається торгованих на NYMEX нафту, збільшилися на 528 тисяч барелів.

Офіційні дані міністерства енергетики будуть оприлюднені в четвер, і експерти в середньому очікують зниження запасів на 1,5 млн барелів.

Раніше країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Воно розраховане на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.