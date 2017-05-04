Нафта Brent впала нижче 50 доларів за барель

Вартість нафти повернулася до рівня 30 листопада 2016 року, коли було оголошено про обмеження видобутку.

Нафта знову подешевшала teknoblog.ru

марки Brent опустилася нижче 50 доларів за барель вперше з 22 березня на побоюваннях з приводу зростання видобутку в США, що триває 11 тижнів поспіль.

Наступний мінімум 49,71 долара за барель став рекордним з 30 листопада минулого року, коли ОПЕК повідомила про досягнення угоди про обмеження видобутку.

Вартість ф'ючерсу на нафту BRENT на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до 46,87 за барель.

Згідно з офіційними даними міністерства енергетики США, запаси нафти в країні за минулий тиждень скоротилися на 930 тис. барелів. Зниження запасів фіксується четвертий тиждень поспіль.

"Ринок чекає загального зниження комерційних запасів як доказ, що зниження видобутку ОПЕК дійсно призводить до ребалансування світового ринку, - йдеться в огляді аналітиків Societe Generale. - На цьому тижні дані з США не надали такого підтвердження".

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що світові ціни на нафту не перевищать 60 доларів за барель протягом найближчих п'яти років.