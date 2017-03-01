Надходження податку на доходи фізосіб з початку року зросли на 45%

800 тис. "спрощенців" є боржниками з єдинего соціального внеску.

Українці стали більше платити податків. sfs.gov.ua

Надходження податку на доходи фізичних осіб у січні-лютому 2017 року склали 21 млрд грн, що на 6,5 млрд грн або 45% більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Це більше, ніж ми могли собі уявити", – сказав він на засіданні Кабінету міністрів.

Рева додав, що в лютому показники краще, ніж в січні, оскільки базувалися на підвищеної мінімальної заробітної плати до 3200 грн.

Він також повідомив, що надходження єдиного соціального внеску за два місяці року склали 22,6 млрд грн, що на 3,12 млрд грн, або 16,5% більше, ніж за два місяці минулого року.

За його словами, в період з 1 грудня 2016 року по 20 лютого 2017 року було закрито 331,1 тис. "спрощенців", з яких 90,8%, або 301 тис., в останні роки не здійснювали господарську діяльність.

При цьому за аналізований період зареєструвалося 54,9 тис. нових фізосіб-підприємців.

За оцінками міністра, залишилося ще близько 800 тис., які не закрилися і повинні сплатити ЄСВ.

Нагадаємо, що в січні в Україні закрилися близько 129 тисяч приватних підприємців, з них близько 112 тис. взагалі не вели ніякої діяльності, не платили податків і внесків у Пенсійний фонд.

Також повідомлялося, що стратегія розвитку малого та середнього бізнесу не містить кроків, спрямованих на вирішення проблем підприємців, зокрема – падіння рівня кредитування МСБ.

Детальніше про проблеми українського малого та середнього бізнесу читайте в статті Юлії Самаевой "Краще допоможіть матеріально..." у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".