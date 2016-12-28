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Нацкомісія з цінних паперів зареєструвала випуск акцій Приватбанку на 116,8 млрд гривень

28 грудня в 19:24

В НБУ анонсували випуск облігацій внутрішньої гоударственного позики в межах 116,8 - 148 мільярдів гривень.

Приватбанк
Мінфін здійснить докапіталізацію Приватбанку, викупивши акції додаткової емісії
phl.com.ua
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) в середу, 27 грудня, зареєструвала випуск та проспект емісії акцій Приватбанку.

Як уточнили в прес-службі НКЦПФР, обсяг емісії складатиме 116 мільярдів 799 мільйонів 998 тисяч гривень.

Тепер Міністерство фінансів має взяти участь в докапіталізації Приватбанку шляхом придбання акцій додаткової емісії.

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Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн. Кабмін також доручив Мінфіну випустити ОВДП на суму від 116,8 до 148 млрд грн терміном обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", у результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації Приватбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Приватбанк Мінфін акції облігації
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