Нацкомісія з цінних паперів зареєструвала випуск акцій Приватбанку на 116,8 млрд гривень

В НБУ анонсували випуск облігацій внутрішньої гоударственного позики в межах 116,8 - 148 мільярдів гривень.

Мінфін здійснить докапіталізацію Приватбанку, викупивши акції додаткової емісії phl.com.ua

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) в середу, 27 грудня, зареєструвала випуск та проспект емісії акцій

Як уточнили в прес-службі НКЦПФР, обсяг емісії складатиме 116 мільярдів 799 мільйонів 998 тисяч гривень.

Тепер Міністерство фінансів має взяти участь в докапіталізації Приватбанку шляхом придбання акцій додаткової емісії.

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн. Кабмін також доручив Мінфіну випустити ОВДП на суму від 116,8 до 148 млрд грн терміном обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", у результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації Приватбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".