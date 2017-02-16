Націоналізований "Приватбанк" почне видавати іпотечні кредити

Взяти іпотеку можна буде для придбання житла як на первинному, так і вторинному ринку.
"Будемо видавати іпотеку. Ми затвердили на КУАПі (Комітет управління активами і пасивами) нові проекти. Думаю, що запуск буде протягом місяця", - сказав Шлапак, передає УНІАН.
Він також зазначив, що взяти іпотеку можна буде для придбання житла як на первинному, так і вторинному ринку, однак банк не буде зв'язуватися з недобудовами.
Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.
Детальніше про проблеми з виплатою коштів вкладникам Приватбанку з окупованого Криму читайте в статті Дмитра Дугінова "ДисКРИМінація. Кримські вкладники Приватбанку: три роки очікування" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".УНІАН