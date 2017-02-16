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Націоналізований "Приватбанк" почне видавати іпотечні кредити

16 лютого в 16:43

Взяти іпотеку можна буде для придбання житла як на первинному, так і вторинному ринку.

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"Приватбанк" може почати видавати іпотечні кредити
Андрій Товстиженко, DT.UA
Націоналізований "Приватбанк" може почати видачу іпотечних кредитів громадянам протягом одного місяця, заявив голова правління банку Олександр Шлапак.

"Будемо видавати іпотеку. Ми затвердили на КУАПі (Комітет управління активами і пасивами) нові проекти. Думаю, що запуск буде протягом місяця", - сказав Шлапак, передає УНІАН.

Він також зазначив, що взяти іпотеку можна буде для придбання житла як на первинному, так і вторинному ринку, однак банк не буде зв'язуватися з недобудовами.

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Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

Детальніше про проблеми з виплатою коштів вкладникам Приватбанку з окупованого Криму читайте в статті Дмитра Дугінова "ДисКРИМінація. Кримські вкладники Приватбанку: три роки очікування" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: УНІАН
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Теги Приватбанк іпотека Україна
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