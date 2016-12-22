Націоналізація "Приватбанку" збільшить шанси на кредит МВФ у січні – НБУ

У Нацбанку запевняють, що цей крок позитивно оцінили міжнародні фінансові організації.

НБУ завдяки "Приватбанку" планує отримати транш від МВФ УНІАН

Перехід ПАТ КБ "Приватбанк" у державну власність покращує перспективи отримання траншу Міжнародного валютного фонду вже у січні 2017 року, повідомляється в заяві Національного банку України.

"Цей крок вже отримав позитивні відгуки інших міжнародних фінансових організацій, міжнародних партнерів України, інвесторів та експертів", - відзначають в НБУ.

За даними регулятора, рішення про перехід банку в державну власність дозволило усунути системний ризик для фінансової стабільності. Водночас, націоналізація не матиме значного впливу на валютний ринок України і макроекономічні показники, впевнені в НБУ.

"Для поповнення капіталу ПАТ КБ "Приватбанк" Міністерство фінансів України здійснить випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) об'ємом 116,8 мільярдів гривень... Емітовані ОВДП стануть надійним активом, що гарантуватиме виконання зобов'язань банку перед вкладниками. Дохід за даними цінними паперами (близько 10% річних) виступить постійним джерелом доходів для банку", - заявили в Центробанку.

Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупило 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

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