Націоналізація Приватбанку коштуватиме кожному українцеві 3 тисяч гривень - НБУ

У Національному банку України підрахували втрати від націоналізації банку Ігоря Коломойського і його бізнес-партнерів.

Стало відомо, у скільки обійдеться рятівна операція щодо Приватбанку кожному українцеві (включаючи немовлят) Приватбанк

Відвтратить і держава, і всі українці, повідомив заступник глави Національного банку України Олег Чурій.

"На жаль, це було погане рішення, але краще з можливих. Держава програла. Вона витратить 116 млрд грн на капіталізацію за рахунок збільшення свого держборгу", - сказав Чурій в інтерв'ю "Укрінформу" і UA|TV.

За його словами, підрахунки економістів показали, що сума боргу з розрахунку на кожного українця збільшилася на 3 тис. грн. "Кожному націоналізація коштує 3 тисячі", - додав заступник глави НБУ .

Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

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