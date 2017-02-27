Нацбанк завершив виконання однієї з вимог МВФ

Перевищення максимального рівня кредитного ризику по заборгованості з пов'язаними особами виявлено у 44 банків.

НБУ виконав вимогу МВФ. Нацбанк України / Flickr

Національний банк України виконав вимоги Меморандуму і МВФ, і завершив в 2016 році процедуру діагностичного обстеження операцій пов'язаних з банками осіб. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

За минулий рік було проведено діагностику 81-го банку, ще 18 банків регулятор перевірив в 2015 році.

"Завершення діагностики операцій пов'язаних з банками осіб – важливий етап на шляху відновлення стабільності в банківському секторі. Такі операції були однією з основних проблем українських банків. Збір коштів вкладників тільки для кредитування власних підприємств у нормальній ситуації не так сильно загрожує банкам. Однак під час кризи власники швидше будуть захищати свій основний бізнес, а не банк, що може призвести аж до його неплатоспроможності. І подібні приклади ми не раз бачили протягом попередніх років", - зазначила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

За результатами проведеної діагностики було ідентифіковано перевищення нормативу максимального розміру кредитного ризику по заборгованості з пов'язаними особами у 44 банків.

На початок 2017 року чотири банки з їх числа було виведено з ринку, ще чотири привели норматив у відповідність вимогам НБУ.

Нагадаємо, що у світової практики фінансового моніторингу обстежуються не тільки операції пов'язаних з банком осіб, також вивчаються операції з "політично значущими особами" (від англ. politically exposed persons – PEP). Про це в статті для DN.UA пише Вадим Сирота.

Детальніше про світову практику роботи банків з особами, які наділені (або були наділені) публічними функціями в державі (глави держав або урядів, великі політичні діячі, вищі урядові чини і т. д.) читайте у статті Вадим Сироти "Політично значущі особи: заручники обставин або головний біль банківської системи?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".