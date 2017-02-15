Нацбанк відзвітував про зростання своїх активів в 2016 році

Власний капітал НБУ за 2016 рік виріс до 194,6 млрд грн, в основному за рахунок прибутку.

Згідно з попередніми даними балансу НБУ на 1 січня 2017 року, без урахування результатів зовнішнього аудиту, активи Національного банку у 2016 році зросли з 849,2 млрд грн в 2015 році до 940,6 млрд грн, повідомляє прес-служба регулятора.

"Основним чинником зростання активів НБУ було збільшення міжнародних резервів, які зросли за 2016 рік на $ 2,2 млрд, або на 17% і досягли на кінець року $ 15,5 млрд. Це є відображенням політики НБУ по нарощуванню резервів для підтримки макрофінансової стабільності" , - зазначає директор департаменту фінансового контролінгу НБУ Олег Стрижа.

Проте активи в національній валюті в балансі Нацбанку за звітний період зменшилася на 38,4 млрд грн або на 8%, і склали 439 млрд грн. Як вважають в НБУ, це є наслідком виваженої монетарної політики для досягнення цільового рівня інфляції.

За словами Стринжи, обсяг цінних паперів в портфелі Нацбанку зменшився за 2016 рік на 10,1 млрд грн, що є результатом відсутності домінування фіскальної політики над монетарною політикою. Крім того, значно зменшився обсяг заборгованості банків перед центральним банком: позичальники повернули Національному банку кредитів рефінансування на 31,7 млрд грн.

У той же час обсяг зобов'язань НБУ збільшився лише на 19,6 млрд грн до 746 млрд грн. Зокрема, обсяг депозитних сертифікатів, емітованих Нацбанком, зменшився на 21,7 млрд грн і склав на кінець 2016 року 68,2 млрд грн.

У свою чергу власний капітал НБУ зріс за 2016 рік до 194,6 млрд грн, що на 71,7 млрд грн, в основному за рахунок прибутку.

Раніше повідомлялося, що борг платоспроможних банків перед Нацбанком за 2016 рік зменшився до 22,99 млрд грн. За кредитами рефінансування заборгованість платоспроможних банків перед НБУ скоротилася на 55%.

Нагадаємо, що, за оцінками ФГВФО, вартість активів 70 банків, які ліквідуються, всього 94 млрд грн, а не 418 млрд грн. 80% активів банків-банкрутів існують виключно "на папері".

Крім того, в 2016 році ФГВФО виручив від продажу власності неплатоспроможних банків 3 млрд грн. Сумарні надходження ФГВФО за підсумками 2016 року можуть скласти 7 млрд грн.