Нацбанк України посилив заходи щодо запобігання відтоку капіталу в Росію

Зміни набрали чинності з 23 лютого.

Нацбанк вніс зміни в правила зовнішніх валютних операцій Нацбанк України / Flickr

Національний банк України посилив заходи щодо недопущення відтоку капіталу в Російську Федерацію як державу-агресор.

Для реалізації цих заходів НБУ вніс зміни в інструкцію про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, положення про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, "відтепер Національний банк має право відмовляти у видачі індивідуальних ліцензій на здійснення окремих валютних операцій, якщо виявить у поданих документах інформацію про те, що учасником або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є особа, що має місцезнаходження в країні, визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом".

В НБУ нагадали, що законом "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" РФ визнана державою-агресором.

Зазначені зміни закріплені постановою правління НБУ №12 "ПРО внесення змін у деякі нормативно-правові акти НБУ" від 21 лютого 2017 року, вступающем чинності з 23 лютого 2017 року.

Як повідомлялося, раніше Національний банк України пом'якшив валютні обмеження, ослаблення яких не чинитиме дестабілізуючий вплив на міжбанківський валютний ринок.