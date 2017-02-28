Нацбанк України не здатний ефективно протистояти виведеннню капіталу політиками та чиновниками - експерт

Заяви Голови НБУ про те, що українські практики роботи банків з політичними значущими особами відповідають кращим світовим практикам, передчасні і надмірно оптимістичні.

Наглядові процедури НБУ в області роботи банків з РЕР мають масу слабких місць Нацбанк України / Flickr

Штрафні санкціїза виявлені порушення банків при роботі з політичними значимими особами (РЕР) носять непрозорий і досить суб'єктивний характер. При цьому наглядові процедури регулятора банківської сфери самі. - пише в своїй статті для DT.UA банківський експерт Вадим Сирота

Неформальний тиск міжнародних кредиторів у свій час спонукав Нацбанк на посилення контролю над операціями з РЕР, але такі процедури далекі від досконалості, - констатує автор. – Також тематика РЕР знову спливла в контексті скандалу з "панамськими офшорами". Але особливо вона актуальна для постмайданної України, адже санкції ЄС і США проти Януковича і його оточення (як і проти публічних діячів РФ за анексію Криму) базуються саме на категорії "політично значущі особи". Операції з такими клієнтами мають "високий ризик", що зобов'язує банки до посилення контрольних функцій по відношенню до них.

Але здійснення регулятором наглядових повноважень над роботою банківських установ з РЕР набуло непрогнозованого, а в окремих випадках і відверто репресивного характеру.

"Перевірки банківських установ на предмет коректності процедур роботи з РЕР іштрафні санкції регулятора за виявлені порушення торік стали справжнім бичем для банків у сфері фінансового моніторингу. При цьому учасники ринку заявляли про претензії до НБУ на предметнепрозорості та широкого поля для суб'єктивності оцінок процедур роботи банків із РЕР", - вказується у статті.

Вадим Сирота зазначає, що присутня на українському банківському ринку неформальна практика першочергового виконання вимог VIP-вкладників у випадку наростання проблем у банку дискримінує інших кредиторів.

"практика роботи регулятора з PEP потребує якісних змін. Наприклад, необхідність чіткої та злагодженої роботи наглядових підрозділів НБУ. Насамперед своєчасна й повноцінна комунікація департаменту фінансового моніторингу з департаментом банківського нагляду (безвиїзний нагляд на основі статистичної звітності) і департаментом інспектування банків", - пише він.

З урахуванням пристрастей навколо е-декларування, назріла необхідність проведення наглядом НБУ аналізу окремих банків з урахуванням сформованого і постійно оновлюваного списку PEP. Важливими пунктами цього аналізу повинні стати: концентрація коштів таких вкладників у зобов'язаннях, характер їх політичних і бізнесових зв'язків з акціонерами банків, наявність особистих поручительств PEP і застава їх майна за виданими кредитами, логіка платіжних трансакцій за участю PEP, їх операції з цінними паперами, з іноземною валютою".

Поняття "політичні значущі особи" (від англ. Politically exposed persons – PEP) використовується для фізосіб, які наділені (або були наділені) значними публічними функціями у певній державі (глави держав або урядів, великі політичні діячі, вищі урядові чини і т. д.). Міжнародні стандарти роботи з РЕР відображені в 12-ій рекомендації FATF.

До 2014 року українському законодавстві не було чіткого визначення PEP. Це поняття було відображено в прийнятому 14.10.2014 р. законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

Детальніше про проблеми діючої в Україні системи гарантування вкладів читайте у статті банківського експерта Вадима Сироти "Політично значущі особи: заручники обставин чи головний біль банківської системи?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".