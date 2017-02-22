Нацбанк вирішив ліквідувати "Фортуна-банк"

91% вкладникам повернуть їх вклади в повному обсязі.

"Фортуна-банк" чекає ліквідація.

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Фортуна-банк", повідомляє прес-служба регулятора.

"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 21 лютого 2017 року №89-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Фортуна-банк", - зазначено в релізі.

Нагадаємо, що 26 січня Нацбанк відніс "Фортуна-банк" до категорії неплатоспроможних. Заходи, які зробило керівництво банку щодо його докапіталізації, виявилися недостатніми для забезпечення позитивного регулятивного капіталу.

НБУ повідомляв, що 91% всіх вкладників "Фортуна-банку" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не більше гарантованої ФГВФО суми в 200 тис. грн.

Повідомлялося також, що 10 січня НБУ визнав неплатоспроможним "Платинум Банк", з тієї причини, що на 1 січня 2017 року банк не досяг позитивного значення капіталу.