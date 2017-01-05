Нацбанк почав скуповувати надлишок валюти на міжбанку

Пропозиція валюти на цьому тижні переважає над попитом. НБУ вирішив купити в резерви 100 млн доларів.

НБУ скуповує дешевшу валюту Нацбанк України / Flickr

оголосив про аукціон з купівлі на міжбанківському валютному ринку до 100 млн доларів.

"Цього тижня на міжбанківському валютному ринку спостерігається тимчасова надлишкова пропозиція іноземної валюти, яка сформувався в результаті збігу новорічних вихідних днів в Україні з робочими днями у США та Європі", - йдеться в коментарі директора департаменту відкритих ринків НБУ Сергія Пономаренка.

Як зазначив представник НБУ, протягом цих днів валютна виручка продовжувала надходити через кореспондентські рахунки українських банків в США і Європі і накопичувалася для продажу у перші післясвяткові робочі дні. Як наслідок, пропозиція валюти на цьому тижні переважає над попитом на неї.

У НБУ нагадали, що цього тижня Національний банк вже провів два аукціони з купівлі валюти, при яких придбав 23,8 млн доларів для поповнення міжнародних резервів за курсом від 26,6 грн/долар до 26,7 грн/долар.

В останні дні 2016 року Нацбанк виходив на ринок з продажем доларів. Зокрема, 29 грудня він продав 59,1 млн доларів за курсом до 27,25 грн/доларів, 28 грудня – 96,8 млн доларів за курсом до 26,93 грн/долар, а 27 грудня – 46,8 млн доларів за курсом до 26,68 грн/долар.