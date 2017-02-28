Нацбанк наділив "Ощадбанк" статусом уповноваженого банку

"Ощадбанк" буде забезпечувати регіональні банки готівкою і отримувати від них надлишки.

«Ощадбанк» став уповноваженим банком НБУ. Андрій Пишний / Facebook

"Ощадбанк" є першим банком України, який зможе здійснювати операції з запасами готівки Національного банку України за дозволами останнього, йдеться в повідомленні регулятора.

Крім того, "Ощадбанк" буде забезпечувати банки регіонів готівкою і приймати надлишки.

"Таким чином, Національний банк буде делегувати частину функцій, які він виконує в регіонах, іншим учасникам ринку – банкам, в рамках реалізації Концепції організації готівкового обігу в Україні. Це дозволить поступово перейти від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу, що зараз існує в Україні, на делеговану модель", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що в лютому Кабінет Міністрів прийняв рішення про докапіталізацію державних "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" відповідно на 3,5 млрд і 3 млрд грн.

Повідомлялося також, що НБУ виконав вимоги Меморандуму і МВФ, і завершив в 2016 році процедуру діагностичного обстеження операцій пов'язаних з банками осіб.