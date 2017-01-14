Нацбанк і Мінфін обговорили реструктуризацію зобов'язань за облігаціями держпозики

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Розглядається варіант конвертації ОВДП у довгострокові гривневі облігації.

Мінфін обговорює реструктуризації термінів погашення зобов'язань за ОВДП перед НБУ на 30 років Нацбанк України / Flickr

Менеджмент Національного банку і Міністерства фінансів України ведуть переговори щодо реструктуризації зобов'язань за, які знаходяться у портфелі Нацбанку, повідомила прес-служба НБУ в п'ятницю, 13 січня.

Міністр фінансів Олександр Данилюк уточнив, що вартість ОВДП у портфелі НБУ становить близько 383 мільярдів гривень.

На думку заступника голови Нацбанку Олега Чурія, реструктуризація термінів погашення та обслуговування ОВДП зменшить навантаження на держбюджет і дозволить сповільнити, і в перспективі, стабілізувати інфляційні процеси.

Одним із варіантів реструктуризації є конвертація ОВДП у довгострокові гривневі облігації різної строковості з прив'язкою прибутковості до рівня інфляції.

Передбачається, що погашення нових зобов'язань Міністерства Мінфіну перед НБУ здійснюватиметься рівномірно протягом тривалого періоду – до 30 років.



Нагадаємо, у грудні Кабмін доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку у зв'язку з його націоналізацією.