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Нацбанк і Мінфін обговорили реструктуризацію зобов'язань за облігаціями держпозики

14 січня в 00:31

Розглядається варіант конвертації ОВДП у довгострокові гривневі облігації.

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Мінфін обговорює реструктуризації термінів погашення зобов'язань за ОВДП перед НБУ на 30 років
Нацбанк України / Flickr
Менеджмент Національного банку і Міністерства фінансів України ведуть переговори щодо реструктуризації зобов'язань за облігаціями внутрішньої державної позики, які знаходяться у портфелі Нацбанку, повідомила прес-служба НБУ в п'ятницю, 13 січня.

Міністр фінансів Олександр Данилюк уточнив, що вартість ОВДП у портфелі НБУ становить близько 383 мільярдів гривень.

На думку заступника голови Нацбанку Олега Чурія, реструктуризація термінів погашення та обслуговування ОВДП зменшить навантаження на держбюджет і дозволить сповільнити, і в перспективі, стабілізувати інфляційні процеси.
Одним із варіантів реструктуризації є конвертація ОВДП у довгострокові гривневі облігації різної строковості з прив'язкою прибутковості до рівня інфляції.
Передбачається, що погашення нових зобов'язань Міністерства Мінфіну перед НБУ здійснюватиметься рівномірно протягом тривалого періоду – до 30 років.

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Нагадаємо, у грудні Кабмін доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку у зв'язку з його націоналізацією.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Нацбанк Мінфін облігації ОВДП
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