Нацбанк і Мінфін обговорили реструктуризацію зобов'язань за облігаціями держпозики

Розглядається варіант конвертації ОВДП у довгострокові гривневі облігації.
Міністр фінансів Олександр Данилюк уточнив, що вартість ОВДП у портфелі НБУ становить близько 383 мільярдів гривень.
На думку заступника голови Нацбанку Олега Чурія, реструктуризація термінів погашення та обслуговування ОВДП зменшить навантаження на держбюджет і дозволить сповільнити, і в перспективі, стабілізувати інфляційні процеси.
Одним із варіантів реструктуризації є конвертація ОВДП у довгострокові гривневі облігації різної строковості з прив'язкою прибутковості до рівня інфляції.
Передбачається, що погашення нових зобов'язань Міністерства Мінфіну перед НБУ здійснюватиметься рівномірно протягом тривалого періоду – до 30 років.
Нагадаємо, у грудні Кабмін доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку у зв'язку з його націоналізацією.DT.UA