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Нацбанк хоче провести валютну амністію для фізосіб

3 травня в 12:06

Громадяни, які задекларують частки в іноземних підприємствах, будуть звільнені від штрафних санкцій.

 

Нацбанк
НБУ обіцяє валютну амністію фізособам
minfin.com.ua
Національний банк України має намір провести валютну амністію для фізичних осіб-резидентів, що розкрили свою участь в іноземних компаніях, які вони контролюють. Про це НБУ повідомляє на офіційному сайті.

Амністія передбачає, що фізичні особи, які задекларують частки в таких компаніях, будуть звільнені від застосування штрафних санкцій за порушення режиму іноземного інвестування за кордон та легалізації часток у фірмах.

Також НБУ підтримує введення так званого разового декларування. Цей внутрішній регуляторний крок буде сприяти як валютної лібералізації, так і розширенню податкової бази в майбутньому.

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Нагадаємо, Нацбанк визнав банківською групою "ТАСкомбанк" Сергія Тігіпка, куди входять два банку, чотири страхові і одна лізингова компанії.

За матеріалами: liga.net
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Теги компанія іноземці валюта амністія НБУ Нацбанк
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