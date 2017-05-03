Нацбанк хоче провести валютну амністію для фізосіб

Громадяни, які задекларують частки в іноземних підприємствах, будуть звільнені від штрафних санкцій.

НБУ обіцяє валютну амністію фізособам minfin.com.ua Національний банк України має намір провести валютну амністію для фізичних осіб-резидентів, що розкрили свою участь в іноземних компаніях, які вони контролюють. Про це НБУ повідомляє на офіційному сайті.



Амністія передбачає, що фізичні особи, які задекларують частки в таких компаніях, будуть звільнені від застосування штрафних санкцій за порушення режиму іноземного інвестування за кордон та легалізації часток у фірмах.



Також НБУ підтримує введення так званого разового декларування. Цей внутрішній регуляторний крок буде сприяти як валютної лібералізації, так і розширенню податкової бази в майбутньому.

Нагадаємо, Нацбанк визнав банківською групою "ТАСкомбанк" Сергія Тігіпка, куди входять два банку, чотири страхові і одна лізингова компанії.