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Нацбанк додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд грн

16 січня в 17:37

Загальна сума монетизації ОВДП для "Привату" наразі становить 27,2 млрд грн.

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НБУ купив ОВДП для "Привату" на 1,4 млрд грн
phl.com.ua
Національний банк України 12 січня придбав облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), випущені Міністерством фінансів для капіталізації націоналізованого "Приватбанку" на суму 1,4 млрд грн.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку, кошти, які "Приватбанк" отримав від продажу ОВДП, були спрямовані на формування обов'язкових резервів, і фактично будуть залишатися на коррахунку банку в НБУ.

Відзначається, що сума монетизації ОВДП для "Приватбанку" є незначною, і кошти від монетизації від неї не будуть спрямовані на покриття відтоків за депозитами банку

В НБУ нагадали, що попередня монетизація ОВДП для "Привату" на суму 25,8 млрд грн відбулася 28 грудня, а загальна сума монетизації ОВДП для банку наразі становить 27,2 млрд грн.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Приватбанк НБУ облігації
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