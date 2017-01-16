Нацбанк додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд грн

Загальна сума монетизації ОВДП для "Привату" наразі становить 27,2 млрд грн.
Як повідомляє прес-служба Нацбанку, кошти, які "Приватбанк" отримав від продажу ОВДП, були спрямовані на формування обов'язкових резервів, і фактично будуть залишатися на коррахунку банку в НБУ.
Відзначається, що сума монетизації ОВДП для "Приватбанку" є незначною, і кошти від монетизації від неї не будуть спрямовані на покриття відтоків за депозитами банку
В НБУ нагадали, що попередня монетизація ОВДП для "Привату" на суму 25,8 млрд грн відбулася 28 грудня, а загальна сума монетизації ОВДП для банку наразі становить 27,2 млрд грн.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.
Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.DT.UA