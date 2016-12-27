НАБУ розслідує пов'язану з Приватбанком справу про зловживання коштами на рефінансування

В бюро підкреслили, що займаються оцінкою корупційних злочинів, а не оцінкою діяльності топ-менеджменту банків.

НАБУ зацікавився долею коштів, виділених Приватбанку на рефінансування НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) розслідують пов'язане з "Приватбанком" виробництво щодо зловживань при використанні коштів, виділених банкам на рефінансування, повідомив глава бюро Артем Ситник.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, в інтерв'ю для ЗМІ Ситник зазначив, що дане виробництво було відкрито ще до рішення Кабміну про націоналізацію "Привату".

"Ми отримали інформацію про те, що ряд українських банків, які в подальшому ліквідували, відкривають кореспондентські рахунки в банках за кордоном. Там фігурує ряд банків, у тому числі і Приватбанк", – зазначив він.

Глава відомства також прокоментував заяву голови нацбанку Валерії Гонтарєвої про те, що нестача капіталу "Привату" на квітень 2015 року становив 97% корпоративного портфеля, оцінивши можливу причетність до цього факту НБУ.

"Якщо подібні дії відбуваються з відома керівництва НБУ, то в них може бути елемент корупції. Але хотів би підкреслити, що предметом розслідувань бюро є не оцінка дій топ-менеджменту банків, а встановлення факту можливої участі або неучасті керівництва або представників НБУ в процесах, наслідками яких стало заподіяння шкоди інтересам держави", – уклав він.

22 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і Міністерство фінансів підписали договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ "Приватбанк", в результаті чого власником 100% акцій банку стала держава в особі Міністерства фінансів України.

Кабінет міністрів України 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

Як писав у статті для DT.UA Юрій Сколотяний, в ході переговорного процесу щодо націоналізації "Приватбанку" за участю його ключового акціонера Ігоря Коломойського, p установи почали активно виводитися кошти.

За даними DT.UA, за період з 16 по 19 грудня ц.р. валютна ліквідність банку скоротилася на 261 млн дол., а гривнева — на 729 млн. Причому істотний вплив на останню цифру мав не так відплив коштів вкладників, як перерахування пов'язаними особами НЗФ і ЗФЗ на суму 1,5 млрд грн. При цьому із загального зменшення клієнтських коштів на 6,4 млрд грн на частку юросіб припало 5,69 млрд, з яких 4,35 млрд у НБУ відносять на операції пов'язаних осіб.

Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації "Приватбанку" читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".