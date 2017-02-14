МВФ задоволений переговорами з Україною відносно нового траншу

Терміни завершення переговорів поки не визначені.

Переговори з МВФ тривають. kremlin.ru

Переговори Міжнародного валютного фонду з Україною про виділення чергового траншу в розмірі 17,5 мільярдів доларів просуваються добре, повідомляє Reuters з посиланням на інтерв'ю з директором-розпорядником МВФ Христиною Лагард.

"Я впевнена, що переговори йдуть у правильному напрямку, і ряд ключових питань вже врегульовано... Нашій команді залишилося утрясти кілька моментів з українською владою", - сказала Лагард, ухилившись від оцінки термінів завершення переговорів.

Нагадаємо, що Україна чекає чергового траншу приблизно на 1 мільярд доларів з минулого року.

Місяць тому в Давосі Лагард говорила, що Україні досить пари днів, щоб зняти перешкоди на шляху до рішення ради директорів МВФ про продовження фінансування.

Раніше Гонтарєва заявила, що розраховує отримати транш МВФ в кінці лютого або на початку березня. При цьому в графіку засідань МВФ на поточний тиждень питання про виділення траншу Україні відсутнє.

У 2015 рік Україна отримала лише два транші – 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів – в серпні 2015 року. Після цього була пауза через невиконання низки умов, політичної кризи і зміни уряду.

У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш – на 1 млрд доларів. Відповідно до скоригованого графіка фінансування, подальше виділення коштів планується щоквартально за результатами виконання умов МВФ.