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МВФ вимагає від України скасувати механізм оплати послуг ЖКГ у розстрочку – ЗМІ

13 лютого в 11:19

Використання розстрочки може погіршити фінансові показники теплокомуненерго.

МВФ
МВФ погоджує з Україною енергетичні вимоги для виділення нового траншу
Міжнародний валютний фонд (МВФ) наполягає на скасуванні в Україні механізму оплати послуг ЖКГ в розстрочку для виділення Києву нового валютного траншу, повідомляється в статті "РБК-Україна", присвяченою переговорам фонду з українською стороною.

"Також поки залишається неузгодженим частина енергетичних вимог. Зокрема, МВФ наполягає на скасуванні норми, про яку широко заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман в кінці минулого року, а саме – можливості сплачувати "комуналку" в розстрочку", – вказується в статті.

Наголошується, що введення розстрочки може негативно позначитися на фінансових показниках підприємств комунальної енергетики, яким необхідно розрахуватися з НАК "Нафтогаз України" за фактом споживання газу. У результаті, борг теплокомуненерго перед "Нафтогазом", що вже зараз становить близько 28 млрд грн, може збільшитися. У зв'язку з введенням механізму розстрочення Мінфін передбачив у фінансовому плані "Нафтогазу" компенсацію.

Голова НКРЭКУ Дмитро Вовк у зв'язку з цим заявив журналістам, що в разі скасування механізму розстрочення, механізм реструктуризації для НАК також необхідно буде скасовувати. Він також повідомив, що станом на грудень, за розстроченням платежів звернулися близько 50 тисяч чоловік.

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Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Мінфін завершує переговори з МВФ про отримання чергового кредитного траншу. Після ухвалення держбюджету на 2017 рік і націоналізації "Приватбанку" керівництво Мінфіну і Нацбанку заявляли про ймовірність позитивного рішення МВФ про виділення четвертого траншу вже в кінці січня 2017 року.

Нагадаємо, 7 лютого Кабмін ухвалив рішення про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв населенням. Як пише Юлія Самаєва, затверджені зміни набудуть чинності вже з наступного опалювального сезону і безпосередньо торкнуться найменш захищених верств населення — одержувачів субсидій.

Детальніше про ситуацію у сфері ЖКГ читайте в статті Юлії Самаєвої "В заручниках безощадности" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: РБК-Україна
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Теги МВФ ЖКГ Нафтогаз
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