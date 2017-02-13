МВФ вимагає від України скасувати механізм оплати послуг ЖКГ у розстрочку – ЗМІ

Використання розстрочки може погіршити фінансові показники теплокомуненерго.

МВФ погоджує з Україною енергетичні вимоги для виділення нового траншу

Міжнародний валютний фонд () наполягає на скасуванні в Україні механізму оплати послуг ЖКГ в розстрочку для виділення Києву нового валютного траншу, повідомляється в статті " РБК-Україна ", присвяченою переговорам фонду з українською стороною.

"Також поки залишається неузгодженим частина енергетичних вимог. Зокрема, МВФ наполягає на скасуванні норми, про яку широко заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман в кінці минулого року, а саме – можливості сплачувати "комуналку" в розстрочку", – вказується в статті.

Наголошується, що введення розстрочки може негативно позначитися на фінансових показниках підприємств комунальної енергетики, яким необхідно розрахуватися з НАК "Нафтогаз України" за фактом споживання газу. У результаті, борг теплокомуненерго перед "Нафтогазом", що вже зараз становить близько 28 млрд грн, може збільшитися. У зв'язку з введенням механізму розстрочення Мінфін передбачив у фінансовому плані "Нафтогазу" компенсацію.

Голова НКРЭКУ Дмитро Вовк у зв'язку з цим заявив журналістам, що в разі скасування механізму розстрочення, механізм реструктуризації для НАК також необхідно буде скасовувати. Він також повідомив, що станом на грудень, за розстроченням платежів звернулися близько 50 тисяч чоловік.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Мінфін завершує переговори з МВФ про отримання чергового кредитного траншу. Після ухвалення держбюджету на 2017 рік і націоналізації "Приватбанку" керівництво Мінфіну і Нацбанку заявляли про ймовірність позитивного рішення МВФ про виділення четвертого траншу вже в кінці січня 2017 року.

Нагадаємо, 7 лютого Кабмін ухвалив рішення про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв населенням. Як пише Юлія Самаєва, затверджені зміни набудуть чинності вже з наступного опалювального сезону і безпосередньо торкнуться найменш захищених верств населення — одержувачів субсидій.

Детальніше про ситуацію у сфері ЖКГ читайте в статті Юлії Самаєвої "В заручниках безощадности" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".