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МВФ поліпшив прогноз зростання валового зовнішнього боргу України у 2017 році

11 травня в 12:34

Показник відкоригований до 127,4% ВВП з 136,3% ВВП.

мвф
МВФ змінив прогноз зростання валового зовнішнього боргу України
sputniknews.com
Міжнародний валютний фонд поліпшив очікування щодо зростання співвідношення валового зовнішнього боргу України до валового внутрішнього продукту в 2017 році, повідомляється в огляді економік центральних і південних країн Східної Європи (CEE Outlook).

Згідно з прогнозом Фонду, показник зросте до 127,4% ВВП з 123,8% ВВП (раніше очікувалося до 136,3%) і в 2018 році знизиться до 126,3% ВВП.

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Нагадаємо, МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році з 2,9% до 2% і трохи поліпшив його на 2018 рік – з 3% до 3,1%.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги ВВП прогноз зростання МВФ борги
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