"Мотор Січ" постачатеме двигуни для нового російсько-китайського вертольоту - ЗМІ

Якщо "Мотор Січ" відмовиться від контракту, російска сторона готова розглянути виробництво двигуна на базі китайських компаній.

"Мотор Січ" постачатиме нові двигуни в Росію

Українське ПАТ "Мотор Січ" може взяти участь в російсько-китайському проекті важкого вертольоту AHL та виготовлятиме для нової машини турбо-двигуни АІ-136Т, повідомляє " Коммерсант ъ".

Як повідомляється, уряд РФ схвалив міжурядову угоду з Китаєм щодо розробки важкого вертольоту, йдеться в розпорядженні прем'єра Дмитра Медведєва.

"Переговори про розробку вертольоту близькі до завершення, після їх підсумків сторони підпишуть контракт", - розповіли в холдингу "Вертольоти Росії".

Також в "Вертольоти Росії" додали, що "рішення щодо двигуну - за замовником, тобто за китайською стороною".

У той же час в Об'єднаній двигунобудівній корпорації (входить в "Ростех") готові розглянути можливість участі китайських компаній в розробці і виробництві російського двигуна на базі проекту ПД-12У.

Нагадаємо, що на початку 2016 року стало відомо, що вертоліт буде розроблятися тільки для китайського ринку. Але в травні 2015 року колишній глава "Вертольотів Росії" Олександр Міхєєв говорив, що на машині може бути встановлений український двигун Д-136 (аналогічний двигуну Мі-26).

Українська "Мотор Січ" спростовувала участь в проекті, та 10 лютого 2017 року в компанії пояснили, що вона працює безпосередньо з китайською Avicopter і вже уклала контракти на поставку нового турбо-двигуна АІ-136Т.

"Мотор Січ" постачатиме нові двигуни в Росію

Як відомо, ПАТ "Мотор-Січ" контролюється народним депутатом В'ячеславом Богуслаєвим (група "Воля народу". В попередньому скликанні - Партія регіонів).

Раніше повідомлялось, що незважаючи наскладну ситуацію в Україні, український виробник "Мотор Січ" продовжують постачати в Росію двигуни для військових і цивільних вертольотів.

В серпні 2015 року Росія ввела санкції проти України та заборонила імпорт українських продуктів. У свою чергу Україна ввела аналогічні санкції на ввезення товарів з Росії в січні 2016 року.