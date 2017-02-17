Мораторій на продаж землі оскаржили в Конституційному суді

Автори звернення розраховують, що конституційне право громадян розпоряджатися своєю власністю буде відновлено вже восени.
"Конституційний суд може зняти мораторій, і ми отримаємо найбільш економічно вільний ринок серед усіх можливих варіантів. Це може статися через півроку, згідно з регламентом Конституційного суду", - сказав ініціатор звернення народний депутат Олексій Мушак (фракція "Блок Петра Порошенко").
Мушак додав, що в перший місяць після звернення КСУ повинен вирішити питання про відкриття провадження, в два наступних місяці вибирається доповідач у суді, три місяці розглядається справа.
"На осінь можемо вийти з земельним ринком без будь-яких обмежень", - резюмував Мушак.
6 жовтня 2016 року Верховна Рада продовжила мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2018 року. Законопроект №5321-1 в цілому підтримали 297 депутатів.
У вересні президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду зняти мораторій на купівлю-продаж землі. "Відсутність права на вільну купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, безумовно, стримує інвестиції в аграрну сферу, порушує права селян, занижує, між іншим, оренду, виймаючи з їхньої кишені останні копійки, - заявив Порошенко.
За даними Міністерства аграрної політики і продовольства економіка України щорічно втрачає 3,3 млрд доларів з-за мораторію на продаж земель сільгосппризначення.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,