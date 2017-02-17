Мораторій на продаж землі оскаржили в Конституційному суді

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Автори звернення розраховують, що конституційне право громадян розпоряджатися своєю власністю буде відновлено вже восени.

Конституційний суд просять відновити право громадян розпоряджатися своєю власністю Андрій Товстиженко, DT.UA

До Конституційного суду України направлено звернення 55 народних депутатів щодо скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

"Конституційний суд може зняти мораторій, і ми отримаємо найбільш економічно вільний ринок серед усіх можливих варіантів. Це може статися через півроку, згідно з регламентом Конституційного суду", - сказав ініціатор звернення народний депутат Олексій Мушак (фракція "Блок Петра Порошенко").

Мушак додав, що в перший місяць після звернення КСУ повинен вирішити питання про відкриття провадження, в два наступних місяці вибирається доповідач у суді, три місяці розглядається справа.

"На осінь можемо вийти з земельним ринком без будь-яких обмежень", - резюмував Мушак.

6 жовтня 2016 року Верховна Рада продовжила мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2018 року. Законопроект №5321-1 в цілому підтримали 297 депутатів.

У вересні президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду зняти мораторій на купівлю-продаж землі. "Відсутність права на вільну купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, безумовно, стримує інвестиції в аграрну сферу, порушує права селян, занижує, між іншим, оренду, виймаючи з їхньої кишені останні копійки, - заявив Порошенко.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства економіка України щорічно втрачає 3,3 млрд доларів з-за мораторію на продаж земель сільгосппризначення.